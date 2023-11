Bloco propõe aumentos para a administração pública. Chega exige reforma na Justiça

Para que

profissionais", afirmou o deputado bloquista Pedro Filipe Soares.O Chega, entre as mais de 400 propostas de alteração entregues no Parlamento, destaca a reforma na Justiça e um agravamento fiscal aos lucros extraordinários da banca como as prioridades desse lote. O partido quer um "aumento da contribuição bancária já existente", para os 10%, e "propõe ainda em adicional uma contribuição de 40% extraordinária sobre os lucros da banca", esclareceu André Ventura.Para a Justiça, o partido propõe uma série de reformas, por considerar que é a "grande luta orçamental do Chega". O partido de Ventura quer ver cumprida a "dignificação das carreiras da polícia" e a "definitiva resolução dos problemas da Justiça".O partido diz que esta proposta é "um esqueleto" de um eventual futuro Orçamento do Estado que venha a ter a participação do Chega depois das próximas legislativas.O Bloco de Esquerda apelou também a um alívio fiscal através do fim do aumento do IUC previsto para veículos anteriores a 2007 e de um "IRS mais justo" através da redução da dedução específica. Pedro Filipe Soares defendeu também a criação de uma taxa sobre lucros extraordinários e um imposto sobre serviços digitais que deve incidir sobre multinacionais.Também André Ventura, como tem vindo a dizer nas últimas semanas, apresentou a proposta do Chega com o objetivo de "eliminar a proposta do IUC por ser das mais perversas e socialmente injustas que temos". O Chega quer também a criação de instrumentos que amenizem os preços dos produtos petrolíferos através da descida do IVA sobre os combustíveis para 13%.Os partidos têm até ao final desta terça-feira para apresentar todas as propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2024. Depois a discussão prossegue na especialidade, em plenário. Até esta terça-feira, dizem os partidos, o PS não deu mostras de ceder nem aos bloquistas, nem ao Chega.