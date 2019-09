Bruxelas confirma que EUA já podem impor tarifas à Europa. Trump não indicia abertura para acordo

Organização Mundial do Comércio (OMC) para impor tarifas à Europa, na sequência da acusação de que a francesa Airbus terá recebido apoios indevidos e que prejudicam a concorrente americana Boeing. Paralelamente, a comissária assumiu que a maior economia do mundo não tem mostrado abertura para negociar as eventuais sanções, apesar de a Europa sublinhar que está contra a política de imposição de tarifas.

É já a partir de 30 de setembro que os Estados Unidos poderão avançar com novas tarifas sobre a Europa. "Fizemos uma proposta consideravelmente detalhada", afirmou Malmstrom, para depois ressalvar que "infelizmente, os EUA não disseram que estão dispostos a negociar". A posição da Comissão Europeia é a de que "já existem suficientes tarifas no mundo, pelo que impor tarifas de parte a parte, o que nos é permitido de acordo com a OMC, não seria uma boa solução", enunciou a comissária.