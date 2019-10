Bruxelas vai ripostar tarifas dos Estados Unidos mas apela à negociação

A Comissão Europeia já respondeu à decisão de Trump de lançar novas tarifas sobre produtos europeus, as quais entraram em vigor esta sexta-feira, 18 de outubro. A responsável pelo Comércio na comissão, Cecilia Malstrom (na foto), anuncia que Bruxelas irá retaliar também com novas tarifas, embora ressalve que a proposta de acordo que apresentou em julho continua "em cima da mesa", abrindo a porta à negociação.





"Lamentamos a escolha dos Estados Unidos de avançarem com tarifas. Este passo deixa-nos sem alternativas exceto avançar também com as nossas próprias tarifas no que toca ao caso Boeing, no qual foi apurado que os Estados Unidos quebraram as regras da OMC (Organização Mundial do Comércio)", pode ler-se na declaração publicada no site da Comissão europeia e assinada pela comissária responsável pela pasta do Comércio, Cecilia Malstrom.