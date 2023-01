Bruxelas quer aproveitar "janela de oportunidade única" para acordo com Mercosul

Leia Também Borrell espera que UE tenha proposta para desbloquear acordo com Mercosul antes do final do ano

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu esta quarta-feira, perante o Parlamento Europeu, que a União Europeia (UE) deve aproveitar a "janela de oportunidade única" para levar por diante o acordo comercial com o Mercosul.Von der Leyen, que participava num debate no hemiciclo de Estrasburgo, França, focou a sua intervenção no plano da UE para a transição verde e resposta do bloco comunitário ao plano de subvenções dos Estados Unidos, o "plano industrial do pacto ecológico", cujas grandes linhas apresentara na véspera no Fórum Económico Mundial, em Davos.Apontando que o plano tem quatro pilares, em relação ao último, "uma agenda comercial ambiciosa", a presidente do executivo comunitário argumentou que, "para atingir o objetivo de neutralidade carbónica à escala global graças às tecnologias limpas, haverá necessidade de cadeias de fornecimento fortes e resilientes"."E isto está ligado ao comércio. Procuraremos concluir novos acordos comerciais com o Chile, México, Nova Zelândia e Austrália. Iremos progredir com a Índia e a Indonésia. E temos uma janela de oportunidade única de levar por diante o acordo UE-Mercosul", declarou então Von der Leyen.O acordo comercial da UE com os países do Mercosul - Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai - foi acordado pelas partes em 2019, altura em que foram concluídas as negociações, mas a sua ratificação está paralisada por causa das reservas ambientais colocadas por diversos Estados-membros, liderados pela França.De momento, a UE está a trabalhar numa declaração que especifica os compromissos ambientais, especialmente no caso do Brasil, que tem a ver com o combate à desflorestação da Amazónia, agravada durante o mandato do ex-Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e à garantia do cumprimento do Acordo do Clima de Paris.O novo ministro dos Negócios Estrangeiros brasileiro, Mauro Vieira, já se manifestou confiante na ratificação do acordo de comércio livre entre os dois blocos -- que abrange 25% da economia global e 780 milhões de pessoas, quase 10% da população do mundo -, devido às garantias ambientais do novo Presidente, Lula da Silva, que se comprometeu a fazer da preservação da maior floresta tropical do mundo uma prioridade."Trata-se de um acordo muito importante. Vamos retomar os contactos, para saber em que pé estão as negociações", disse Mauro Vieira, no mês passado."Penso que o horizonte é mais favorável, devido à política ambiental já desvendada por Lula [da Silva]. Isto deverá ajudar a quebrar o impasse [nas negociações]. Primeiro vamos consultar os nossos parceiros do Mercosul, e depois vamos discutir com a União Europeia, que é um parceiro muito importante para o Brasil", acrescentou.Portugal é um dos Estados-membros da UE que mais tem defendido a importância da ratificação do acordo UE-Mercosul, tendo recentemente o chefe de diplomacia, João Gomes Cravinho, manifestado a sua convicção de que tal poderá suceder em 2023."Indiquei que, na sua passagem por Portugal, o presidente Lula [da Silva] sublinhou o seu grande empenho em finalmente chegarmos a um acordo entre a União Europeia e o Mercosul e que isso representa para nós um estímulo muito importante para que a UE volte à mesa das negociações muito rapidamente com aquilo que falta, que é uma proposta para paralela, relacionada com sustentabilidade, relacionada com o combate à desflorestação e a preservação da Amazónia", assinalou o ministro português à margem de um Conselho de Negócios Estrangeiros na vertente de Comércio celebrado em novembro passado.