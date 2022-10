Borrell espera que UE tenha proposta para desbloquear acordo com Mercosul antes do final do ano

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borell, afirmou esta segunda-feira que espera que a União Europeia apresente uma proposta de reforço de garantias de cumprimento do Acordo de Paris para desbloquear o acordo comercial com o Mercosul antes de 2023."Espero que até o final deste ano a UE ponha na mesa um documento que reforça as preocupações ambientais que devem ser partilhadas [na luta contra a desflorestação e cumprimento do Acordo de Paris]", disse o Alto Representante da União Europeia para a Política Externa durante a visita que está a fazer ao Uruguai, onde se encontrou com o presidente do país, Luis Lacalle Pou.E prosseguiu: "Não significa que os europeus atribuam obrigações aos latino-americanos, mas que devem trabalhar coparticipada".Nesse sentido, realçou que a proposta de cláusula da UE deve ser algo "compartilhado" entre europeus e latino-americanos.Na conferência de imprensa com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Uruguai, Francisco Bustillo, o chefe da diplomacia da UE explicou que "não significa que uns peçam aos outros que façam mais, mas que façam juntos".A UE está a trabalhar numa declaração que especifica os compromissos ambientais, especialmente no caso do Brasil, que tem a ver com o combate à desflorestação e à garantia do cumprimento do Acordo do Clima de Paris.O acordo comercial da UE com os países do Mercosul - Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai - foi acordado pelas partes há vários anos, mas sua ratificação está paralisada por causa das reservas colocadas por diversos Estados-membros, liderados pela França.Em todo o caso, Borrell tem insistido no aprofundamento do acordo comercial entre a UE e o Mercosul, considerando que "seria um progresso para todos", tendo apelado para que hajam desenvolvimentos, aproveitando a dinâmica do Cimeira do Clima, que será realizará no Egipto no mês de setembro.O Alto Representante da UE está no Uruguai e na Argentina, onde se reunirá com os presidentes dos dois países sul-americanos e realizará reuniões com organizações regionais.JS // RBFLusa/Fim