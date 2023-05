Bruxelas quer resolver atribuição de vistos "gold" e nacionalidade portuguesa a russos

O comissário europeu para a Justiça, Didier Reynders, considerou, em entrevista ao Diário de Notícias , que a atribuição de vistos "gold" e de nacionalidade portuguesa a russos são questões que Portugal tem por resolver, embora reconheça que o "problema é complexo" desde logo pela "sensibilidade muito grande" em torno do tema."Sei que há algumas razões do passado para este tipo de acesso à nacionalidade, mas temos visto tantos problemas com algumas pessoas russas, e algumas que estão na lista de sanções, que tentamos parar isso", disse, numa alusão à Lei da Nacionalidade, que concede a naturalização aos descendentes de judeus sefarditas que receberam ordem de expulsão de Portugal no final do século XV. "Continuaremos a discutir a possibilidade de parar o processo sobre a nacionalidade e os vistos 'gold'. E é assim que estamos agora, a discutir o processo".Não obstante, o comissário europeu sinalizou que, com o apoio de Portugal, se alargou a lista dos crimes de guerra que passou a incluir a violação das sanções, tornando "possível ir à justiça para confiscar os ativos, e depois para transferi-los para a Ucrânia". "Em Portugal, foi possível congelar 25 milhões de euros", adiantou.