Abramovich ocultou boa parte da fortuna em "offshore" antes das sanções

Roman Abramovich terá ocultado grande parte da fortuna em estruturas "offshore" antes de ser alvo de sanções por parte do Reino Unido devido à guerra na Ucrânia, traduzidas no congelamento de milhares de milhões de euros, avança, esta quarta-feira, o Público.



Em concreto, o multimilionário russo, que é português desde 30 de abril de 2021 ao abrigo da Lei da Nacionalidade, que concede a naturalização aos descendentes de judeus sefarditas que receberam ordem de expulsão de Portugal no final do século XV, ocultou 760 milhões de libras (874 milhões de euros) antes de 10 de março de 2022.



Os dados, citados pelo jornal, são do próprio governo britânico, constando de uma circular do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de 12 de abril, onde é referenciado um cidadão cipriota, Demetris Ioannides, que trabalhou com Abramovich nos últimos 20 anos, considerado responsável pela criação de "estruturas "offshore obscuras" para o empresário esconder parte da fortuna.