Oligarcas russos procuram passaporte português

avaliada em 1,2 mil milhões de euros pela Forbes, este oligarca obtevem cidadania portuguesa no final de 2019, ainda antes de Abramovich.

Depois de Roman Abramovich - que se tornou português em abril do ano passado ao abrigo da Lei da Nacionalidade como judeu sefardita, - há mais oligarcas russos atrás da naturalização de Portugal, indica uma investigação do jornal Público , publicada na edição desta quarta-feira.O diário indica que God Nisanov, líder do Congresso Mundial Judaico, e Lev Leviev, apelidado de "Rei dos Diamantes", próximo de Vladimir Putin e sócio da empresária angolana Isabel dos Santos, já se terão candidatado ao passaporte português.Quem já o terá conseguido é Andrei Rappoport, também com ligações a Moscovo. Com uma fortuna