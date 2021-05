Buffett: “Estamos a assistir a uma inflação substancial”

"Estamos a assistir a uma inflação muito substancial", afirmou Buffett este sábado na apresentação anual aos acionistas, que aconteceu de forma virtual pelo segundo ano consecutivo. A Berkshire Hathaway reportou lucros de 11,7 mil milhões de euros (cerca de 9,7 mil milhões de euros) no primeiro trimestre deste ano.

"É muito interessante. Nós estamos a aumentar preços. As pessoas estão a aumentar-nos os preços e isso está a ser aceite", adiantou o investidor.



Na tradicional conversa anual com os investidores, que decorreu a partir de Los Angeles, o multimilionário abordou vários temas, incluindo as decisões de política monetária da Reserva Federal e os pacotes de estímulos da administração Biden, tendo aplaudido a forma como impulsionaram a economia e mantiveram as taxas de juro baixas. Ainda assim, Buffett reconheceu ser difícil as consequências a longo prazo das medidas tomadas.



Sobre as plataformas de investimento online como a Robinhood, que permitem aos investidores comprar e vender aões sem custos, o multimilionário alertou para os riscos de encorajarem o risco "impulso do jogo". "Não há nada de ilegal nelas, não há nada de imoral, mas não pensem que se constrói uma sociedade em torno de pessoas que o fazem." Para Buffett, os investidores ganharão mais em investir em fundos do S&P 500 do que em comprar ações individualmente.