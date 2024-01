Câmaras vão ter até 200 dias para decidir licenciamentos

O simplex do urbanismo chega ao terreno em março, mas algumas regras consideram-se com efeitos já a 1 de janeiro. As câmaras ganham mais tempo para decidir, mas se o não fizerem o efeito será o deferimento tácito. Dúvidas e receios permanecem.



Os licenciamentos ficam reservados a casos de construção ou loteamentos. A maioria dos restantes fica a depender só de comunicação prévia. João Cortesão Filomena Lança filomenalanca@negocios.pt 09 de Janeiro de 2024 às 23:30







O prazo para as câmaras municipais deliberarem sobre os pedidos de licenciamento urbano que lhes sejam apresentados vai variar entre 120 dias e 200 dias, consoante a área bruta de construção. Assim, para dimensões até aos 300 m2, o prazo não poderá exceder os 120 dias úteis. O número aumenta para 150 dias para áreas de 300 m2 a 2.200 metros quadrados ou que envolvam imóveis classificados e vai até aos 200

