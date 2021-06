Carlo Ancelotti e Dani Alves devem 3,4 milhões de euros ao fisco espanhol

O novo treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, está na lista dos maiores devedores ao fisco espanhol até dezembro do ano passado, de acordo com o comunicado da agência tributária, bem como o antigo lateral direito do FC Barcelona, Dani Alves, que deixou o clube em 2016. Juntos devem qualquer coisa como 3,4 milhões de euros à entidade.No ano do seu regresso a Madrid, depois de duas épocas enquanto treinador dos "merengues" entre 2013 e 2015, o italiano tem uma dívida de 1,4 milhões de euros ao fisco do país, sendo que a de Dani Alves ascende aos 2 milhões de euros.Nesta lista, que agrupa todos os devedores com dívidas superiores a 1 milhão de euros, consta o nome do escritor Ildefonso Falcones (1,3 milhões de euros), do antigo vice-presidente do Governo e ex-presidente do Bankia, Rodrigo Rato (1,3 milhões) e de José María del Nido Carrasco, filho do ex-presidente do Sevilla FC e atual vice-presidente do clube (1,7 milhões).



Esta lista é atualizada consoante o pagamento da dívida ou o seu agravemento. Dani Alves, que não constava na lista do ano passado, volta agora a estar presente. Pelo contrário, o futebolista Neymar, que chegou a dever mais de 34 milhões de euros, deixou de constar.