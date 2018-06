Carlos Moedas é "Personalidade do ano" para a Associação Portuguesa de Business Angels

A Associação Portuguesa de Business Angels (APBA) distinguiu esta quarta-feira o comissário europeu Carlos Moedas como "Personalidade do ano", na presença da secretária de Estado Ana Lehmann e do presidente da Associação, João Trigo da Roza.

Carlos Moedas disse ter "um gosto enorme por receber esta distinção, que partilho com os empreendedores e investidores aqui presentes. Agradeço este reconhecimento do trabalho que tenho vindo a fazer como comissário europeu da Inovação para criar melhores condições para o ecossistema da inovação, em termos de regulação e em termos de investimento".

"Comprometo-me todos os dias com a criação de uma economia mais robusta, mais inovadora e mais receptiva às ideias brilhantes. Este é um estímulo para continuar a trabalhar com este objectivo", sublinhou.

Este "Prémio Personalidade do Ano" é atribuído por nomeação directa do júri convidado do Spring Investment Dinner (João Trigo da Roza, presidente do "board" da APBA; José Lopes, membro da administração da APBA; Lurdes Gramaxo, membro executivo do conselho de administração da Busy Angels; Jorge Portugal, director executivo da COTEC; Marco Fernandes, CEO PME Investimentos; e Paulo Fernando Ribeiro, líder do departamento de estratégia e avaliação fiscal na PwC), após indicação em short list pelos associados da APBA.

O prémio destina-se a investidores, aceleradores, académicos ou qualquer outra personalidade que se tenha distinguido e sido muito activa no apoio e desenvolvimento do ecossistema empreendedor em Portugal durante o ano de 2017.

Por unanimidade, o júri destacou duas personalidades, uma focada no impacto a nível Nacional (Carlos Melo Brito, pró-reitor da Universidade do Porto) e outra voltada para o impacto internacional (o comissário europeu Carlos Moedas).