Casamentos disparam mais de 88% em maio face ao mês de abril. Natalidade e óbitos em decréscimo

No mês de maio, foram celebrados em Portugal 2.602 casamentos, uma subida de 88,4% face ao mês anterior, quando em abril foram celebrados 1.381 casamentos. A informação consta nos dados das estatísticas vitais, divulgados esta sexta-feira pelo INE."Nos três primeiros meses de 2021 celebraram-se, em Portugal, 1.431 casamentos (- 2 524 relativamente ao mesmo período de 2020). Contudo, a partir de abril de 2021, com as medidas de desconfinamento em vigor, verificou-se um aumento no número de casamentos celebrados no país", refere o INE, apontando para a continuidade da tendência de crescimento deste tipo de cerimónias. Tradicionalmente, o mês de maio inicia a época mais forte dos casamentos, com o INE a revelar uma franca subida dos números ao longo dos meses entre maio e setembro.Ainda assim, na variação homóloga, a maior subida verificou-se no mês de abril, tendo em conta que, em abril de 2020, Portugal estava em situação de confinamento. Em abril de 2020, foram celebrados apenas 117 casamentos.As estatísticas conhecidas hoje contém também dados sobre a mortalidade e natalidade. No mês de junho, o número de óbitos foi de 8.116, menos 493 óbitos em relação ao mês de maio, "mantendo-se, assim, a tendência redução do número de óbitos por comparação com o período homólogo de 2020, menos 5,2% (-448 óbitos)". O INE especifica que o número de óbitos por covid-19 foi de 76, representando 0,9% do total de óbitos.Na evolução do semestre, o INE aponta que janeiro trouxe o número de óbitos mensal mais elevado desde o início da pandemia de covid-19 (19.642 óbitos), o que corresponde a um aumento da mortalidade de 65,6% (mais 7.780 óbitos) relativamente ao mesmo mês de 2020. Do total de óbitos e janeiro, 5.785 estiveram ligados à covid-19, representando 29,5% da mortalidade em janeiro.Na análise da mortalidade por semanas, verificou-se que, a partir da última semana de 2020 (correspondente aos dias 28 de dezembro a 3 de janeiro de 2021), o número de óbitos "aumentou de forma acentuada até à terceira semana de 2021 (18 a 24 de janeiro), atingindo então o maior número de óbitos observado desde o início da pandemia (5.041)". O INE contextualiza que, em janeiro, foi na última semana do mês (25 a 31 de janeiro) "que se atingiu o maior número de óbitos por covid-19 (2.036), iniciando-se a partir de então uma tendência decrescente".Já na natalidade, os valores continuam abaixo dos números registados em 2020. "Em abril e maio de 2021, registaram-se, respetivamente, 6.212 e 6.629 nados-vivos, correspondendo a reduções de 10,7% (-742) e 8,4% (-611), relativamente aos mesmos meses de 2020, mantendo-se, assim, a tendência de decréscimo da natalidade verificada desde julho de 2020", indica o INE.Apesar de ter sido registada alguma recuperação nos nascimentos a partir de fevereiro, o número foi sempre inferior ao verificado entre os meses de janeiro a maio de 2020, representando um total de menos 3 983 nados-vivos.O INE indica que o saldo natural, a diferença entre o número de nascimentos e o número de óbitos, passou a ser menos negativo a partir de março de 2021, após o agravamento causado pela pandemia de covid-19. Em abril e maio, o saldo natural registou, respetivamente, valores de -2 217 e -1 972, o que compara com saldos de -3 487 e -2 361, verificados nos meses homólogos de 2020.