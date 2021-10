Casos de manipulação ameaçam reputação de grandes instituições

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) tem estado debaixo de fogo nas últimas semanas. As acusações de que Kristalina Georgieva, enquanto líder do Banco Mundial, terá pressionado as suas equipas para melhorar a avaliação dos dados económicos da China num relatório pôs em xeque a credibilidade de ambas as instituições. Mas não é caso único. A alguns quarteirões de ...