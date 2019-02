Castro Almeida: "Rio será muito melhor primeiro-ministro do que líder da oposição"

Já no final da entrevista, na fase das respostas rápidas, Castro Almeida disse acreditar, que "Rui Rio será muito melhor primeiro-ministro do que líder da oposição". Para as europeias, o advogado fixa como objetivo mínimo superar o resultado alcançado nas eleições de 2014.