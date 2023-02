Cavaco volta a pedir mecanismo de resposta a crises no euro

à Comissão Europeia relançar o debate político para completar a arquitetura da União Económica e Monetária, não esperando pelo fim da iniciativa Next Generation EU, em 2026, para fazê-lo".

Cavaco Silva vai mais longe e sublinha que "os ensinamentos que se retiram da resposta que foi dada à crise deviam estimular os líderes europeus a, rapidamente, dotar a Zona Euro de uma função de estabilização orçamental comum".Cavaco acrescenta também que "a resposta a uma recessão global, para ser eficaz, tem de ser centralizada a nível europeu, mobilizável sem atrasos e devidamente coordenada com a política monetária do BCE"."O precedente de recurso à mutualização da dívida pública europeia, aberto pela iniciativa Next Generation EU, pode contribuir para atenuar a resistência dos Estados-membros em acrescentar à arquitetura da zona euro uma função permanente de estabilização da atividade económica", argumentou.