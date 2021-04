Censos já tinha 90 mil respostas online esta manhã

da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva.

Esta não é a primeira vez que é possível responder online. O formato estrou-se em 2011 com cerca de 50% de adesão mas os códigos eram dados pelos recenseadores que se deslocavam à porta e ofereciam a possibilidade de completar o questionário em papel. Desta vez é diferente. Até sábado foram distribuídos os códigos únicos de acesso à plataforma para que se possa, a partir desta segunda-feira, responder ao Censos 2021. O questionário é de natureza obrigatória e, quem não cumprir, incorre em contraordenação podendo ser alvo de coimas apesar de, segundo o presidente do INE, "não haver historial de aplicação das mesmas".Este ano, para além do formato de resposta online, é também possível responder através da linha telefónica de apoio, que pode consultar também em caso de dúvidas durante o preenchimento, ou na junta de freguesia. Para além disso, mantém-se o modelo tradicional dos recenseadores que cobrem, em média, 600 alojamentos cada um.Quanto às questões, Francisco Lima explica que "a estrutura é a mesma", mas que foram introduzidas e retiradas algumas perguntas. É o caso das "questões sobre o acesso a saneamento básico ou água canalizada e instalações santiárias" que "podiam fazer sentido há 10 anos, mas agora já não". A constar do questionário passaram também questões sobre o regresso ao país, desenvolvidas com o apoio do Comité Nacional para os Refugiados, e sobre apoios ao arrendamento.Outra das novidades anunciada por Mariana Vieira da Silva, é a tradução do questionário para 11 línguas - mais seis do que na última edição."Há uma dimensão muito importante: o facto deste trabalho ser feito em proximidade e ter por base as juntas de freguesia garante um certo conhecimento do território só possível através desta proximidade", destacou a ministra.Os primeiros dados devem chegar "em meados de agosto", garantiu o presidente do INE.Questionado pelos jornalistas, Francisco Lima explicou que "segundas residências também requerem resposta", mas mais curtas já que uma das primeiras perguntas esclarece a questão.Se se tratar de uma casa de férias, e desde que não seja a morada fiscal registada de ninguém, basta responder que o domicílio onde recebeu o código se trata de uma "segunda residência", e indicar a natureza dessa residência. Esta é uma das primeiras perguntas do questionário.Mas é provável que as cartas não cheguem às casa de férias, já que essa informação pode constar do último recenceamento, feito em 2011. Se assim for, o código nem deve chegar à caixa de correio.