Centeno: moratórias tiveram “efeitos extraordinariamente positivos”

Leia Também Banco de Portugal alerta que custo da dívida pública pode vir a aumentar

Mário Centeno não tem dúvidas que as moratórias bancárias tiveram "efeitos extraordinariamente positivos" durante a crise.Na apresentação do relatório de Estabilidade Financeira, o Governador do Banco de Portugal salientou que o nível de insolvências de empresas tem sido "muito baixo", e que isso se deve, "pelo menos em parte, às moratórias".Centeno admite no entanto que o otimismo tem de ser temperado: "temos de ser cautelosos", afirmou.O Banco de Portugal regista uma subida do crédito improdutivo nalgumas empresas que recorreram a moratórias e estão no setores mais afetados pela crise, o que que levou a um aumento das imparidades bancárias.Este fator não impediu, no entanto, que o rácio global de crédito malparado continuasse a cair: está em 4,3% em termos brutos.Em outubro deste ano, o "montante total de crédito de empresas em moratória totalizava 2.707 milhões de euros". O valor corresponde a "3,6% do total de crédito a este segmento, dos quais 51,3% se concentram nos setores mais afetados pela crise".O relatório detalha que "o montante de crédito de empresas em moratória tem vindo a diminuir, de um máximo de 34,1% do total dos créditos a este segmento, em setembro de 2020, para 28,5% em agosto de 2021, dos quais 36,6% foram concedidos nos setores mais afetados". O alojamento e restauração tinham, em agosto, 55% do crédito em moratória".