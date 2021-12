Banco de Portugal alerta que custo da dívida pública pode vir a aumentar

Leia Também Retirada de apoios pode fazer aumentar malparado, alerta o BdP

O Banco de Portugal (BdP) alertou esta segunda-feira que os custos de financiamento de Portugal nos mercados podem vir a aumentar devido à inflação. O supervisor teme que esse aumento ponha em risco a estabilidade financeira do país, apesar de as instituições financeiras terem reduzido a exposição à dívida pública.No Relatório de Estabilidade Financeira publicado esta segunda-feira , a entidade liderada por Mário Centeno defende que um dos principais riscos para a estabilidade financeira no médio prazo é o "agravamento das condições de financiamento a nível internacional, o que poderá ter reflexo no custo de financiamento do soberano".Isto porque, apesar da "bem-sucedida preservação da estabilidade financeira", o regulador bancário entende que "alguns dos efeitos da pandemia tenderão a perdurar no tempo, notavelmente o acréscimo da dívida, pública e privada". É o caso da inflação, que acredita que pode perdurar mais tempo do que o esperado."Nos próximos meses, é importante uma abordagem prudente e criteriosa na adaptação das medidas de apoio, que permita preservar valor e relações económicas, mas não impedindo o necessário processo de ajustamento do tecido económico, com a saída de mercado de empresas não viáveis", lê-se no referido relatório.Para conter um possível agravamento dos custos de financiamento de Portugal nos mercados, o Banco de Portugal defende que é preciso avançar com "a prossecução de um plano credível de consolidação orçamental, em particular de reversão do aumento da despesa permanente acima da trajetória do PIB [Produto Interno Bruto]".Além disso, o supervisor defende ainda que também os bancos devem tomar medidas, apesar "da redução relativa da exposição à dívida pública nacional". Isto porque outro dos riscos identificados pelo Banco de Portugal é a "materialização do risco de mercado decorrente de um aumento das taxas de juro de longo prazo com impacto na desvalorização dos ativos financeiros em carteira, com destaque para a dívida pública"."Como a experiência passada demonstrou, a acumulação de dívida constitui uma vulnerabilidade que potencia a materialização de riscos de crédito e de mercado para os setores residentes", reitera.