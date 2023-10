Cerca de 40 mil desempregados vão poder acumular salário com subsídio

A possibilidade de os desempregados de longa duração acumularem salário com até 65% do subsídio de desemprego foi aprovada com algumas alterações. O incentivo dirige-se aos que cumpram as condições neste momento – e não no futuro – e tem um novo limite ao salário.

