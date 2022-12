Cerejeira Namora Marinho Falcão investe milhão no Porto

Depois da abertura dos novos escritórios em Lisboa, no ano passado, a sociedade de advogados Cerejeira Namora Marinho Falcão, que comemora este ano o seu 30.º aniversário, vai investir cerca de um milhão de euros na ampliação dos seus escritórios no Porto e "transformá-los numa obra de arquitetura adaptada às novas exigências do mercado laboral e com especial foco na sustentabilidade", revela, em comunicado.

O projecto, que foi publicamente apresentado esta segunda-feira, 12 de dezembro, em Gaia, "promete ser uma referência no setor e terá a chancela do reconhecido atelier Cerejeira Fontes Architects: CFA".

O novo espaço insere-se "na estratégia de crescimento da sociedade projetada para 2023", prevendo "no futuro chegar ao marco histórico de uma centena de profissionais e assumir-se cada vez mais a nível internacional"

Leia Também Governo recua na regulação das plataformas digitais

A nova sede da Cerejeira Namora Marinho Falcão terá capacidade para mais de 150 profissionais e uma área de cerca de 1.500 metros quadrados, que inclui um anfiteatro multifuncional que "será uma autêntica peça de autor", afiança a sociedade de advogados.

"Com esta nova sede teremos todas as condições reunidas para alcançar os objetivos dos próximos 30 anos", enfatiza Nuno Cerejeira Namora, sócio fundador da sociedade.

A escolha do atelier Cerejeira Fontes surge porque o "portfolio apaixonou-nos desde o primeiro momento. A sofisticação e o rasgo artístico dos arquitetos é notável. Depois dos primeiros encontros exploratórios, o foco pragmático na finalidade dos espaços foi decisivo", explica Pedro Marinho Falcão, outros dos sócios fundadores da Cerejeira Namora Marinho Falcão.