China isenta parte dos produtos americanos de tarifas

O Governo chinês anunciou que vai isentar de tarifas um conjunto de importações norte-americanas, as quais tinham associada uma taxa de 25%, desde há um ano, como consequência da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.





O anúncio, feito esta quarta-feira pelo Ministério chinês das Finanças, através da respetiva página na internet, afirmava que as isenções vão cobrir 16 categorias de produtos, desde peixe a pesticidas. Produtos farmacêuticos e óleos lubrificantes são outros dois dos exemplos de produtos que veem agora um alívio nas tarifas impostas pela China.