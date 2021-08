China reabre um dos principais portos do mundo

A China suspendeu esta quarta-feira as medidas de prevenção contra o coronavírus num dos principais portos do mundo, parcialmente fechado no início de agosto após um surto de covid-19, e que penalizou o transporte logístico mundial.O porto de Ningbo-Zhoushan, situado a 250 quilómetros a sul de Xangai, é um dos principais portos chineses de frete. No ano passado, 1,2 mil milhões de toneladas de mercadorias passaram pelo cais do porto, o terceiro maior do mundo em embarques.A descoberta, em 11 de agosto, de um caso de covid-19 entre os funcionários do porto levou ao encerramento de um terminal, o Meishan, que tem capacidade para 10 milhões de contentores.As restrições no Terminal de Meishan foram esta quarta-feira suspensas para uma "retomada" gradual das operações, disse a televisão estatal CCTV, que cita um comunicado das autoridades locais.O terminal deve estar totalmente operacional em 01 de setembro, revelou a mesma fonte. Quase 2.000 funcionários foram colocados em isolamento, numa altura em que as cadeias de fornecimento global já estavam sob pressão.O transporte marítimo tem sofrido forte pressão global, nos últimos meses, devido às restrições sanitárias e à recuperação da economia, o que impulsionou a procura por bens.Em maio passado, o encerramento temporário do porto chinês de Yantian, no sul do país, devido ao coronavírus, resultou em semanas de atrasos no embarque de mercadorias.