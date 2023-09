Coligação PSD/CDS-PP falha maioria absoluta. Chega e IL no parlamento da Madeira

Leia Também Coligação PSD/CDS vence na Madeira mas sem garantir maioria absoluta "Se não alcançar a maioria absoluta e não conseguir formar governo, demito-me, não tenho nenhum problema, não vou engolir sapos, nem vou fazer coligações com partidos anti-autonomistas", afirmou o presidente do Governo regional.





O primeiro-ministro felicitou esta noite Miguel Albuquerque pelos resultados alcançados e desejou-lhe continuação de bom trabalho". "O primeiro-ministro felicitou o presidente do Governo Regional da Madeira pelo resultado eleitoral hoje alcançado, com votos de continuação de bom trabalho em prol da região e do país", refere-se a nota divulgada pelo gabinete de António Costa. a sondagem da Universidade Católica Portuguesa para a RTP que dava a coligação como vencedora mas sem o número de deputados necessários para a maioria absoluta na Assembleia Regional da Madeira.

A coligação formada por PSD e CDS-PP obteve 43,13% dos votos (58.399 votos) e ficou a apenas um deputado da maioria absoluta, ou seja, elegeu 23 quando precisava de 24, quando estão apuradas todas as freguesias, segundo dados oficiais provisórios.Apesar de ser o vencedor da noite, o PSD da Madeira enfrenta desafios uma vez que Miguel Albuquerque afirmou durante toda a campanha que iria demitir-se se não alcançasse a maioria absoluta.Este resultado confirma

O PS é um dos derrotados da noite ao perder oito deputados, com 21,30% dos votos, elegendo apenas 11 e perdendo na maioria dos concelhos, mesmo naqueles onde alcançou bons resultados há quatro anos.



O Juntos Pelo Povo, que tinha três deputados, conseguiu eleger cinco, e passa a ser a terceira força política na Madeira com 11,03% dos votos.



O Chega elege quatro deputados pela primeira vez e vai estrear-se no parlamento regional. Torna-se a quarta força política mais votada na Madeira com 8,88% dos votos. O presidente do Chega, André Ventura, anunciou esta noite que o seu partido "está indisponível" para acordos e entendimentos com Miguel Albuquerque e defendeu que o líder do PSD/Madeira deve demitir-se com "efeitos imediatos".



O Bloco de Esquerda conseguiu assim eleger o seu cabeça de lista e antigo líder da estrutura regional do partido, Roberto Almada, e vai regressar ao parlamento da Madeira.



Sem eleger deputados ficaram o PTP (1,01%/1.369 votos), o Livre (0,63%/858 votos), o RIR (0,54%/727 votos), o MPT (0,51%/696 votos) e a ADN (0,46%/617 votos). Registaram-se ainda 838 votos em branco (0,62%) e 2.790 nulos (2,06%).Segundo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI), estão registados 253.865 eleitores, dos quais 248.519 na ilha da Madeira e 5.346 na ilha do Porto Santo.(Notícia atualizada às 22h11 com os resultados finais provisórios dos MAI)