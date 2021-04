Com mais liquidez e menos dívida, nova crise é enfrentada por “um Portugal diferente”

Mário Centeno vê países diferentes a enfrentar a última crise e a atual. E os dados oficiais dão-lhe razão: a economia está mais capitalizada e menos endividada, a taxa de poupança das famílias está em máximos de quase duas décadas e as empresas têm hoje mais capacidade para cumprir as obrigações financeiras. Mas, no imediato, o impacto desta crise sobre o endividamento, um indicador-chave, está a ser maior.

Com mais liquidez e menos dívida, nova crise é enfrentada por “um Portugal diferente”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.