Comissão Europeia diz que não há hora marcada para fim das negociações do Brexit

"Não há um fim previsto" para o fim das tentativas para que haja um acordo comercial negociado e que possa vigorar a partir de 01 de janeiro próximo, garantiu o porta-voz da Comissão Europeia, Eric Mamer, na conferência de imprensa diária do executivo comunitário.As pescas -- nomeadamente os termos em que os navios pesqueiros da União Europeia (UE) poderão ter acesso a águas britânicas -- são o grande obstáculo que prevalece nas negociações que foram retomadas hoje de manhã.O negociador chefe da União Europeia (UE) para o 'Brexit', Michel Barnier, alertou, num debate no Parlamento Europeu (PE) que restam "apenas algumas horas" para Bruxelas e Londres chegarem a um acordo sobre as futuras relações comerciais."Chegou o momento da verdade. Temos muito pouco tempo, algumas horas úteis nestas negociações se quisermos que este acordo entre em vigor em 01 de janeiro", disse aos eurodeputados."No momento em que estamos a falar, muito sinceramente, (...) não posso dizer-vos qual será o resultado desta etapa final da negociação. É por isso que temos de estar prontos para todos os cenários", acrescentou Michel Barnier.Os eurodeputados deverão votar ainda hoje uma série de medidas de contingência para o caso de as negociações falharem, depois de a conferência de presidentes do PE ter fixado o próximo domingo, dia 20, como o prazo limite para se chegar a um acordo, de modo a conseguir organizar uma sessão plenária extraordinária no final do mês para votar o texto.Se falharem os esforços para um acordo sobre as futuras relações comerciais entre a UE e o Reino Unido, a partir de 01 de janeiro entram em vigor as regras da Organização Mundial do Comércio, nomeadamente a imposição de taxas alfandegárias.O Reino Unido abandonou a UE em 31 de janeiro, mas até final do ano aplica-se um período de transição.