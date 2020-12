Brexit: UE ainda acredita em acordo mas faz ultimato sobre as pescas

O responsável pelas negociações do Brexit da parte da União Europeia, Michel Barnier, acredita que ainda pode ser fechado um acordo pós-Brexit, se ambas as partes fizerem "um esforço real". Ao mesmo tempo impõe uma condição, em jeito de ultimato: que o Reino Unido mantenha a sua área de pesca aberta a barcos do bloco europeu.





"Se o Reino Unido deseja cortar o acesso a estas águas aos pescadores da Europa, a qualquer altura, então a União Europeia tem de manter o seu direito soberano de reagir ou compensar ajustando as condições para produtos, e notoriamente produtos de pesca, ao mercado único", afirmou Barnier. "Estamos no momento da verdade", disse o mesmo responsável numa intervenção no Parlamento Europeu. "Temos muito poucas horas a sobrar se queremos um acordo".





Esta condição foi apresentada esta sexta-feira, 18 de dezembro, e contrasta diretamente com as declarações do primeiro-ministro Boris Johnson, que considerou ontem não ser "razoável" a posição da União Europeia no que toca às pescas.





Ainda assim, em Bruxelas acredita-se que vai avançar um acordo, uma vez que as negociações estão a progredir. As declarações fortes e aparentemente intransigentes estão a ser tomadas como um jogo de retórica e de gestão de expectativas enquanto as discussões continuam, de acordo com a Bloomberg.





Na noite passada, o homólogo de Barnier do lado do Reino Unido, David Frost, avisou na sua conta Twitter que "o progresso nas conversações está bloqueado e o tempo está a esgotar-se". Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, esteve em chamada com Boris Johnson e considerou, também através de um tweet, que ainda existem "grandes diferenças" para serem trabalhadas, em particular no que diz respeito às pescas.





O Parlamento Europeu estabeleceu até ao próximo domingo, dia 20 de dezembro, para que ambas as partes consigam chegar a acordo.