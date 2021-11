Compensação pelo salário mínimo "é a possível" mas CCP preferia redução da TSU

A única medida que funciona de forma eficaz [para compensar as pelos aumentos do salário mínimo] é uma baixa efetiva da TSU nessas situações", afirmou o presidente da CCP, em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, no programa Conversa Capital. Lembrando que essa redução se fez em torno de 1 ponto percentual no passado, João Vieira Lopes lamentou que a última vez que essa medida foi levada à Assembleia da República tenha sido "chumbada por guerrilha política" (o PSD juntou-se à esquerda e chumbou a medida".



Desde aí, nunca mais voltou a repetir-se. Para nós, esta medida foi sempre a mais eficaz, direta e fácil", afirmou.



No entanto, dada a situação política atual, a CCP não tem ilusões de que seja possível ir mais além do apoio anunciado no final da concertação social da semana passada, até porque a medida "está coberta pelos duodécimos". " Esta medida é provavelmente a solução possível", afirmou.



"Se este ou outro Governo o voltarem a fazer, tomaremos uma atitude"



"É um instrumento muito importante, agora esperamos é que o Governo não o repita. Seja este ou outro qualquer, se o voltar a fazer tomaremos uma atitude", afirmou João Vieira Lopes.





O presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal (CCP) preferia uma redução da Taxa Social Única (TSU) para compensar as empresas pelo aumento do salário mínimo, em vez do apoio direto que o Governo decidiu voltar a introduzir este ano. No entanto, dado o contexto político, essa medida "é a solução possível", admite João Vieira Lopes.