Governo promete prémio para empresas que negociaram acima do mínimo

O Governo vai repetir em 2022 o apoio às empresas abrangidas pelo aumento do salário mínimo (que vai subir 6% para 705 euros brutos), para todos os setores, mas promete uma espécie de "prémio" para as que por negociação coletiva – e só desta forma - ultrapassaram este ano o valor mínimo (665 euros).



Este ano, o apoio consistiu num subsídio de 84,5 euros por cada trabalhador que passou do salário mínimo de 2020 (635 euros) para o salário mínimo de 2021 (665 euros), o que corresponde a 84% do aumento do encargo com a TSU. O apoio consistiu em metade desse valor (42,5), de forma fixa e não proporcional, para os trabalhadores que já estivessem acima dos 635 euros mas que tivessem passado para 665 euros.





"As empresas que se encontrem a pagar mais do que o salário mínimo mas menos do que os 705 euros, em virtude de uma convenção coletiva, essa receberá o apoio por inteiro", disse o ministro da Economia.A maior crítica que é apontada a este subsídio é o facto de premiar as empresas que optam por pagar o mínimo (excluindo as que pagam mais). Até porque, tal como o Negócios explicou esta semana , os dados mostram que a maioria das pessoas que recebiam o valor mínimo em 2020 continuaram a receber o valor mínimo em 2021. No entanto, o Governo não vai exigir que a empresa passe a pagar acima do novo mínimo.Agora, segundo fonte do Governo, a intenção é introduzir "um mecanismo de discriminação positiva" para as situações em que "tenha havido aumento da retribuição acima do valor legal da remuneração mínima mensal garantida (RMMG) de 2021 por via de contratação coletiva celebrada ou atualizada em 2021".



Este ano o apoio foi pago a meio do ano, mas o Governo garante que é possível pagá-lo em abril, ainda assim. O Governo tem dito que é possível fazê-lo em duodécimos, com base no montante orçamentado para este ano, cuja execução ficou aquém do previsto.



Atualmente há quase 900 mil trabalhadores que recebem o mínimo, mas o Governo não divulgou estimativas sobre se este número passará acima de um milhão.



