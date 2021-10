Confiança das empresas volta a níveis pré-pandemia, famílias estão mais pessimistas

Leia Também Crédito às famílias acelera em setembro, depósitos voltam a cair

As empresas estão a mostrar-se mais otimistas quanto à evolução da economia e, em outubro, o indicador de clima económico alcançou os níveis que eram registados antes da pandemia. Em sentido contrário, as famílias estão mais pessimistas.Os dados foram divulgados esta quinta-feira, 28 de outubro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no âmbito dos inquéritos de conjuntura às empresas e aos consumidores.De acordo com estes dados, o indicador de confiança dos consumidores diminuiu em outubro, após ter aumentado nos dois meses anteriores. "A evolução do último mês resultou do contributo negativo das opiniões sobre a evolução passada e futura da situação financeira do agregado familiar e das expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país", justifica o INE, ressalvando que as perspetivas quanto à realização de compras no futuro "contribuíram positivamente" para este indicador.Já no que diz respeito às empresas, os níveis de confiança melhoraram na maioria dos setores. A exceção foi a indústria transformadora, onde o indicador de confiança diminuiu em outubro, graças "ao contributo negativo das expectativas de produção e das opiniões sobre a evolução da procura global".Nos restantes casos, a evolução é positiva, com o indicador de confiança a aumentar nos setores da construção e obras públicas, comércio e serviços.Feito o balanço, o indicador de clima económico, que reflete o sentimento dos empresários, aumentou em outubro para o nível que era registado em fevereiro de 2020, antes da chegada da pandemia a Portugal.