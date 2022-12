Confiança do Governo na administração da TAP dependente da IGF

Leia Também Medina dá ok a capitalização da TAP após pedido de escusa

O ministro das Finanças diz que a confiança na administração da TAP vai depender das conclusões da IGF. Fernando Medina sublinha que aguarda pela análise da Inspeção Geral das Finanças sobre a legalidade do pagamento da indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis para tirar as "devidas conclusões" e decidir se mantém, ou não, confiança na administração da companhia.Em declarações aos jornalistas no Ministério da Economia, Fernando Medina abre ainda a porta a alterações ao enquadramento jurídico da TAP, que está excecionada do Estatuto de Gestor Publico.Notícia em atualização