Confiança dos investidores alemães sobe em dezembro pelo quinto mês consecutivo

A confiança dos investidores alemães subiu, de acordo com o instituto Zew, pelo, em dezembro. O índice do instituto que mede as perspetivas dos investidores da AlemanhaEstes são números que podem significar uma estabilização da maior economia europeia à medida que a inflação recua. De acordo com a Bloomberg, este é um resultado melhor do que o esperado, uma vez que os economistas previam uma queda do índice depois de vários meses de crescimento.Em comunicado, Achim Wambach, presidente do Zew, explica que "apesar da atual crise orçamental, a avaliação da atual situação e as expectativas económicas para a Alemanha" devido à "percentagem de inquiridos que esperam cortes nas taxas de juro pelo BCE a médio prazo ter duplicado"."É uma boa notícia para a indústria de construção alemã, para a qual observamos expectativas significativamente mais otimistas este mês. Do mesmo modo, a", acrecenta Achim Wambach sobre os resultados do inquérito.Também a avaliação da atual situação económica da Alemanha, passando dos -79,8 pontos de novembro para -77,1 pontos em dezembro.Em relação à, o sentimento dos especialistas alemães registou também um "aumento considerável" em dezembro. O índice atingiu os. Em contrapartida, "o indicador de situação para a zona euro diminuiu marginalmente 0,9 pontos, para uma nova leitura de -62,7 pontos", ressalva a Zew.