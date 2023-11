Pessimismo volta a recuar na industria alemã em novembro

As expetativas empresariais na indústria alemã ainda prosseguem em terreno negativo, mas mantiveram-se neste mês em recuperação, segundo a atualização dos indicadores de sentimento produzida pelo instituto Ifo, da Universidade de Munique, divulgada nesta sexta-feira.

Nos resultados do inquérito deste centro de estudos económicos a cerca de nove mil empresas alemãs, o saldo de respostas da indústria transformadora quanto ao clima empresarial neste sector ficam num marca de -13,5. É um nível ainda negativo, mas representa já três meses consecutivos de melhorias no indicador desde agosto.

"As empresas estavam mais satisfeitas com o negócio atual. O ceticismo quanto as próximos meses também se reduziu de forma assinalável, especialmente em muitas indústrias de uso intensivo de energia", destaca o instituto Ifo. "Porém, as empresas ainda reportaram a falta de novas encomendas".

Também no comércio e na construção foram observadas melhorias nos índices de sentimento empresarial, enquanto que no sector dos serviços se registou novo agravamento. Esta deterioração exclui, no entanto, o segmento do turismo, no qual as empresas permanecem "muito satisfeitas", segundo a nota do instituto

Globalmente, o clima empresarial alemão alinha com o comportamento observado na indústria, observando-se melhorias por três meses consecutivos e expetativas menos pessimistas para os próximos meses. "A economia alemã está a estabilizar, ainda que a um nível mais baixo", reflete a publicação de hoje.

No terceiro trimestre, a economia alemã registou uma contração de 0,1%, segundo confirmou nesta sexta-feira o gabinete de estatísticas do país, o Destatis. Esta quebra ocorreu após estagnação no primeiro e no segundo trimestres (0% e 0,1% na variação em cadeia) e os meses do final do ano poderão confirmar o quadro de uma recessão técnica com uma nova descida no PIB.