Constitucional deu razão ao Governo, mas duvidou das contas

Juízes concluíram que as mudanças do Parlamento aumentavam a despesa, mas assumiram “reservas” sobre as estimativas do Governo.

Constitucional deu razão ao Governo, mas duvidou das contas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.