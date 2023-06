Consumidores estão mais otimistas e confiança dos empresários estabiliza

que sintetiza o sentimento das empresas, estabilizou em junho, após ter diminuído no mês anterior.

De acordo com os Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores, divulgados esta quinta-feira pelo INE, a evolução do indicador relativo aos consumidores no último mês "resultou do contributo positivo de todas as componentes: expectativas de evolução futura da situação económica do país, da situação financeira do agregado familiar e da realização de compras importantes por parte das famílias, assim como das opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar".Por outro lado, o indicador de clima económico, que sintetiza as expectativas das empresas, estabilizou em junho. "Os indicadores de confiança aumentaram na construção e obras públicas e nos serviços, tendo diminuído na indústria transformadora e no comércio", detalha o INE.Na indústria a queda do indicador de confiança, que desceu em todos os agrupamentos, é justificado pelo "contributo negativo das perspetivas de produção e das apreciações relativas aos stocks de produtos acabados, tendo as opiniões sobre a evolução da procura global contribuído positivamente", explica o gabinete de estatísticas nacional.Já na construção e obras públicas, o mesmo indicador aumentou em junho, refletindo "o contributo positivo das duas componentes, perspetivas de emprego e, de forma mais intensa, apreciações sobre a carteira de encomendas, que atingiram um novo máximo desde dezembro de 2001".Já o indicador de confiança dos serviços aumentou em junho, mostrando o "contributo positivo das apreciações sobre a atividade da empresa, tendo as opiniões sobre a evolução da carteira de encomendas estabilizado e as perspetivas relativas à evolução da procura contribuído negativamente", indica também o Instituto.