Confiança dos consumidores europeus melhora pelo quarto mês consecutivo

A confiança dos consumidores europeus voltou a melhorar em junho, pelo quarto mês consecutivo, segundo a estimativa rápida divulgada esta quinta-feira pela Comissão Europeia. Essa melhoria pode ser interpretada como um sinal de que a contração económica atual está a ser encarada na Europa como passageira, mas o sentimento económico deteriorou-se. estimativa rápida da Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros (DG ECFIN) da Comissão Europeia mostra que, em junho, a confiança dos consumidores recuperou 1,3 pontos no conjunto de países da Zona Euro e 1,1 pontos na União Europeia (UE). Com essa recuperação, o índice está agora nos -17,2 pontos na Zona Euro e nos -16,1 pontos na UE.Com as expectativas dos consumidores sobre a situação económica a melhorarem, os consumidores mostraram-se também "mais positivos em relação à situação financeira das suas famílias, tanto nos últimos 12 meses como principalmente nos próximos 12 meses", indica a DG ECFIN. E sinalizaram ainda "uma maior intenção de fazer grandes compras".A perceção dos consumidores sobre novos aumentos de preços nos últimos doze meses também diminuíram pelo terceiro mês consecutivo. Ainda assim, continuam "num nível historicamente elevado", segundo a estimativa rápida. Para os próximos doze meses, a expectativa é de que a subida dos preços continue a abrandar. A previsão está alinhada com a das empresas de todos os setores de atividade, que não fazem conta de aumentar os preços nos próximos meses.Por outro lado, o indicador de sentimento económico (ESI, na sigla em inglês) voltou a cair tanto na na UE (-1,1 pontos para 94) como na Zona Euro (-1,1 pontos para 95,3). A queda do ESI em junho deve-se sobretudo a uma menor confiança no setor da indústria, construção e serviços. Os maiores recuos verificaram-se na Alemanha (-1,9 pontos), Itália (-1,1), Países Baixos (-1) e Espanha (-0,9).Já as expectativas de emprego subiram ligeiramente: mais 0,4 pontos para 104,3 na UE e mais 0,4 pontos para 105 na Zona Euro. Essa subida foi impulsionada sobretudo por uma visão mais otimista em relação a novas contratações por parte das empresas ligadas aos serviços, que compensaram parcialmente as expectativas mais negativas na indústria e construção.Os dados foram recolhidos em inquéritos realizados entre 1 e 22 de junho junto dos consumidores europeus.