Confiança dos consumidores renova máximos mas a dos empresários desce em maio

O indicador de confiança dos consumidores continuou a subir em maio, atingindo renovando o máximo desde fevereiro de 2022, antes da guerra na Ucrânia. No entanto, o indicador de clima económico, que sintetiza o sentimento das empresas, caiu este mês.



Segundo os Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores, divulgados nesta terça-feira, 30 de maio, pelo INE, "o indicador de confiança dos Consumidores aumentou entre dezembro e maio, atingindo o valor máximo desde fevereiro de 2022".





A recuperação na confiança das famílias dá-se depois de o indicador ter registado em novembro o valor mais baixo desde abril de 2020, no início da pandemia de covid-19. O INE justifica a melhoria com as expectativas de evolução futura da situação económica do país e da situação financeira do agregado familiar, assim como das opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar. Já as perspetivas de evolução futura da realização de compras importantes por parte das famílias registaram um contributo negativo para o indicador.Por outro lado, o indicador de clima económico, que sintetiza as expectativas das empresas, diminuiu em maio, após ter aumentado entre janeiro e abril. "Os indicadores de confiança diminuíram em todos setores inquiridos: indústria transformadora, construção e obras Públicas, comércio e serviços", descreve o INE.Já quanto à evolução futura dos preços de venda, as expectativas dos empresários também diminuiu em maio em todos os setores, com maior intensidade nos setores da construção e obras públicas e nos serviços.Os setores industrial, comercial e de serviços mostraram-se mais pessimistas em todas as componentes do inquérito do INE.No caso da indústria, os empresários estão mais pessimistas quanto às perspetivas de produção, apreciações relativas aos stocks de produtos acabados e opiniões sobre a evolução da procura global. No comércio, estão mais relutantes quanto ao volume de vendas, apreciações sobre o volume de stocks e perspetivas de atividade da empresa. Nos serviços, o pessimismo alastrou-se às perspetivas de evolução da procura, apreciações sobre a atividade da empresa e opiniões sobre a evolução da carteira de encomendas.Na construção, a evolução no último mês refletiu o contributo negativo das perspetivas de emprego, uma vez que o saldo das apreciações sobre a carteira de encomendas aumentou, descreve o INE.