Contração alemã é “fator de risco” para Portugal

Com a inflação a abrandar há sete meses consecutivos, “o maior fator de risco negativo” para a economia portuguesa “parece ser o arrefecimento do crescimento na Alemanha e na área do euro e a duração desse arrefecimento”. A análise é do primeiro barómetro mensal da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), que alerta que uma recessã

...