Contração do verão ameaça meta de Medina para o PIB

Só uma aceleração significativa no final deste ano poderá dar o impulso necessário para que a meta do Governo de crescimento de 2,2% do PIB para o conjunto do ano se concretizasse. A contração de 0,2% no terceiro trimestre deste ano coloca o objetivo num patamar difícil de atingir e a conjuntura externa – com a contração da Zona Euro e, em concreto da Alemanha – também não ajuda.





