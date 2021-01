Contratos sem visto valem 290 milhões

No segundo exame à contratação pública durante o regime de exceção da pandemia, o Tribunal de Contas (TdC) revela que, entre 1 de junho e 30 de setembro, foram dispensados de fiscalização prévia contratos no valor de 290 milhões de euros. O montante representa 77,4% do valor dos contratos publicitados no portal BASE neste período, que ascendeu a 375 milhões de euros.



No total, o portal continha 7.881

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...