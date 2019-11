Corbyn revela discurso contra banqueiros e bilionários no Reino Unido

A campanha para as eleições no Reino Unido, que foram antecipadas para o próximo dia 12 de dezembro, vai ter como principal argumento da parte dos trabalhistas a luta contra o domínio das elites.

O líder do partido trabalhista, Jeremy Corbyn, vai lançar o seu manifesto eleitoral esta quinta-feira, 21 de novembro, mas já levantou a ponta do véu ao seu discurso. No site do partido, foram publicados excertos nos quais Corbyn se opõe reiteradamente às classes mais altas, alegando estar focado na restante população.





O "manifesto para a verdadeira mudança" está "repleto de políticas populares", assume Corbyn. O líder trabalhista garante que estas vão encontrar financiamento sem aumentar a carga fiscal sobre 95% dos contribuintes – pretende sobrecarregar apenas os 5% mais ricos. Neste sentido, adverte que "as pessoas mais poderosas no Reino Unido" vão acusar o seu programa de ser "impossível" de se concretizar, mas que o farão apenas porque não querem ver mudanças num sistema "viciado" e que funciona "a seu favor".