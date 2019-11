Corbyn sem resposta sobre se faz campanha pelo Brexit num segundo referendo

Num debate televisivo, o líder do partido Conservador perguntou a Jeremy Corbyn se vai fazer campanha para sair ou para permanecer na UE se o partido Trabalhista conseguir negociar um novo acordo e submetê-lo a um referendo, como promete fazer no espaço de seis meses se chegar ao poder.

O principal partido da oposição quer negociar um acordo que inclua uma união aduaneira com a UE e alinhamento com o mercado único e com a legislação laboral e ambiental, o qual submeteria a uma consulta com efeito vinculativo e que teria como opção a permanência na UE.

"Acho que o que as pessoas precisam de perceber é se ele acredita no acordo que se está a propor fazer. Ele quer realmente fazer esse acordo? Porque, se ele não acredita, ou num caso absurdo, ele depois fizer campanha contra no próximo referendo, qual é o sentido de Bruxelas lhe oferecer um acordo?", questionou Boris Johnson, no debate que se realizou hoje no canal ITV.

Corbyn explicou que quer "unir as pessoas, portanto, haverá um referendo em que essa decisão será tomada pelo povo britânico", disputando, por seu lado, a garantia de Johnson de que é possível negociar um acordo de comércio livre com Bruxelas até ao final de 2020.

"Já indicou que pretende fazer um acordo de estilo Canadá, que levou pelo menos sete anos para negociar. Por isso, não vai conseguir fazê-lo em poucos meses. E sabe-o perfeitamente", vincou.

O líder trabalhista acusou ainda Johnson de querer abrir o sistema nacional de saúde britânico a empresas privadas norte-americanas, mostrando uma série de documentos alegadamente relacionados com "negociações secretas", o que o primeiro-ministro negou.





Johnson e Corbyn responderam durante uma hora a perguntas da audiência composta por pessoas de diferentes sensibilidades sociais e políticas.