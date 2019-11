Johnson deixa cair corte de impostos às empresas para investir na saúde

O líder conservador e candidato a primeiro-ministro cancelou a promessa de corte de impostos sobre as empresas de modo a canalizar dinheiro para áreas consideradas prioritárias pelos eleitores, com o sistema de saúda público (NHS).

Boris Johnson tinha prometido cortar de 19% para 17% a taxa do imposto sobre pessoas coletivas (IRC) a partir de abril do próximo ano, contudo deixou cair a promessa para canalizar dinheiro em áreas consideradas prioritárias pelos britânicos, com o sistema público de saúde (NHS) à cabeça.





Em declarações feitas esta segunda-feira, 18 de novembro, durante um evento da Confederação Industrial Britânica (CBI, na sigla inglesa), o primeiro-ministro do Reino Unido em exercício explicou que decidiu pôr de parte a proposta pró-empresarial do Partido Conservador e apostar no financiamento dos serviços públicos.