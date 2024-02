Costa destaca Portugal com o maior crescimento da UE e dívida abaixo dos 99% do PIB

O primeiro-ministro, António Costa, destacou esta quinta-feira que Portugal terminou o ano passado com "o maior" crescimento económico da União Europeia, com uma dívida abaixo dos 99% do PIB e com o emprego "em máximos"."Os dados são claros: Portugal com o maior crescimento da União Europeia; emprego em máximos; dívida abaixo dos 99% do PIB. São boas notícias. Iniciamos o ano com confiança e com um acréscimo de esperança no futuro", escreveu o líder do executivo português numa mensagem que publicou na rede social X (antigo Twitter).Dados publicados pelo Banco de Portugal (BdP) indicam que o rácio da dívida pública caiu abaixo dos 100% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023, fixando-se em 98,7%, o valor mais baixo desde 2009.O peso da dívida pública PIB reduziu-se 13,7 pontos percentuais (pp.) face aos 112,4% registados em 2022, ficando abaixo dos 103% oficialmente previstos pelo Governo e atingindo um ano antes o rácio projetado para 2024 (98,9%).O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, já tinha sinalizado que o peso da dívida ficaria abaixo da meta simbólica dos 100% do PIB, o que "há muitos anos que não acontecia".Numa intervenção de abertura do Fórum Banca, organizado pelo Jornal Económico em Lisboa, Centeno disse que esta redução "não é um epifenómeno, não é uma situação que acontece por acaso", mas que "resulta de um esforço que passa pelas famílias, empresas e, necessariamente, pelo Estado".