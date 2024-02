Portugal emite 1.784 milhões de euros em dívida a longo prazo e supera montante indicativo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal regressou esta quarta-feira ao mercado de divida, tendo colocado um total de 1.784 milhões de euros em obrigações do Tesouro (OT), acima do montante indicativo – apresentado durante o anúncio da operação, na semana passada – que se situava num intervalo entre entre 1.500 e 1.750 milhões de euros. O leilão foi composto por três linhas: a cinco anos, 10 anos e 28 anos.





A taxa do cupão a 10 anos cifrou-se em 3,149%, acima dos 2.754% pagos no último leilão comparável em setembro de 2022. A procura superou 1,29 vezes a oferta, abaixo do" bid-to-cover ratio" da última emissão comparável (1,72 vezes).





Na colocação com maturidade mais curta, que vence em junho de 2029, o juro pago foi de 2,656%, bastante acima da taxa de cupão do último leilão comparável (0,217%). A procura superou 1,53 vezes a oferta, abaixo da última emissão a cinco anos, que ocorreu em março de 2022, em que este rácio foi de 2,04 vezes.

O juro pago pelas OT a 28 anos foi de 3,568%.





(Notícia em atualização).