Costa destaca "supervisão mais rigorosa e independente" do Montepio Geral

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje, em Braga, que já foi aprovada legislação para garantir "uma supervisão mais rigorosa e independente" ao Montepio Geral.

"Já foi aprovada legislação que transfere a supervisão do Ministério do Trabalho para o Instituto de Seguros de Portugal, para haver uma supervisão mais rigorosa e independente", referiu.

Costa falava num debate na Universidade do Minho e respondia a uma questão de um professor daquela academia acerca da banca.

O professor perguntou "o que está ser feito de diferente com o Montepio Geral" para que não se repitam os "erros do passado" do BPN, BES ou Banif.

O primeiro-ministro disse que o quadro regulatório permite agora uma supervisão mais eficiente.

Costa defendeu ainda que a banca "deve aprender" com o passado, reorientando o financiamento para a actividade produtiva, em vez de se centrar no financiamento do consumo privado e da compra de casa própria.

"A reorientação para financiamento da actividade produtiva é absolutamente essencial", disse ainda.