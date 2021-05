Costa felicita Comissão Europeia e diz que agora é tempo de executar os PRR

Leia Também PRR procura tapar falhas do investimento nacional

Com a adoção, também hoje, pela #Polónia, da Decisão relativa ao sistema de Recursos Próprios da #UE, fica completo o processo de ratificação. A @EU_Commission pode agora ir aos mercados para financiar o Plano de Recuperação europeu. É tempo de agir! — António Costa (@antoniocostapm) May 27, 2021

António Costa transmitiu estas posições em declarações aos jornalistas, tendo ao seu lado o comissário europeu para o Orçamento, Johannes Hahn, depois de também ter recebido em São Bento a vice-presidente Executiva da Comissão Europeia, Margrethe Vestager.Na sua declaração, o primeiro-ministro felicitou o comissário europeu para o Orçamento "pelo grande sucesso que obteve com a conclusão da ratificação na quinta-feira das últimas duas decisões, pela Áustria e Polónia, autorizando o aumento dos recursos próprios da União Europeia".Com a conclusão deste processo, acentuou o líder do Governo de Portugal, país que até junho preside ao Conselho da União Europeia, "permite-se a emissão de dívida que vai financiar os planos de Recuperação e Resiliência"."Agora, é tempo de executarmos os planos nacionais, as negociações com os diferentes Estados-membros estão a andar bastante bem e esperamos que ainda na presidência portuguesa do Conselho da União Europeia seja possível aprovar os primeiros planos", disse.Segundo o primeiro primeiro-ministro português, agora é também altura para iniciar em breve a análise à proposta que a Comissão vai apresentar para a criação dos recursos próprios da União Europeia".Um passo "importante para podermos no futuro proceder ao pagamento deste empréstimo e suportar este fundo de recuperação e resiliência", completou, antes elogiar novamente o comissário austríaco."Felicito o comissário Johannes Hahn pelo grande sucesso da sua gestão nesta pasta do Orçamento e na forma como preparou e lançou este plano de recuperação", acrescentou.Um dos principais objetivos da presidência portuguesa do Conselho Europeu passava precisamente pela conclusão de um moroso processo de ratificação por parte dos 27 Estados-membros, tendo em vista autorizar a Comissão Europeia a recorrer aos mercados para financiar o fundo de recuperação e resiliência."A Comissão Europeia pode agora ir aos mercados para financiar o Plano de Recuperação europeu. É tempo de agir", salientou o primeiro-ministro numa mensagem que difundiu na quinta-feira à noite na sua conta oficial na rede social Twitter.Em termos nacionais, o objetivo do Governo português é obter já em junho a aprovação de Bruxelas do seu Plano de Recuperação e Resiliência.Em causa está o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, avaliado em 672,5 mil milhões de euros (a preços de 2018) e elemento central do "Next Generation EU", o fundo de 750 mil milhões de euros aprovado pelos líderes europeus em julho de 2020 para a recuperação económica da UE da crise provocada pela pandemia de covid-19.