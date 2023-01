António Costa promete mais terrenos públicos para construir habitação e novos benefícios fiscais

O Governo vai disponibilizar mais terrenos públicos para construção de habitação e avançar com "um forte incentivo à construção de habitação por promotores privados", anunciou esta segunda-feira o primeiro-ministro.

António Costa concretizou, em entrevista à RTP, que entre os incentivos aos privados estarão, "designadamente benefícios fiscais", sem, contudo, detalhar quais.

O novo pacote legislativo será aprovado no Conselho de Ministros do próximo dia 16 de fevereiro, que será dedicado exclusivamente à temática da habitação e "a nova ministra a vai apresentar um conjunto de medidas transversais", adiantou.

A nova legislação vai também incluir "incentivos para quem é proprietário colocar no mercado de arrendamento habitações que estejam com outro uso ou fora do mercado", acrescentou António Costa, sublinhando que uma das preocupações será a de "apoiar em particular os jovens no arrendamento para habitação".



A nova ministra da Habitação, Marina Gonçalves, tomou posse no início de janeiro, na sequência da saída do Governo de Pedro Nuno Santos, que até aí acumulava a pasta das Infraestruturas com a da Habitação. A ex-secretária de Estado passou a ministra com a missão de apresentar novas medidas para dar respostas aos problemas que enfrenta o setor da habitação, com falta de oferta no mercado e preços muito altos, nomeadamente nos grandes centros urbanos.



(notícia atualizada com mais informação)