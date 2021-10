Costa tem "confiança" nas "boas condições" para discutir OE2022

O primeiro-ministro apresentou esta manhã os principais pontos do Orçamento do Estado 2022 (OE) ao grupo parlamentar do PS. Numa altura em que os partidos já tomam posições sobre a proposta em cima da mesa, Costa destacou que o executivo parte para o debate com "humildade e confiança".



Nesta apresentação, que contou com a presença do ministro das Finanças, António Costa defendeu que o trabalho desenvolvido sob a coordenação de João Leão dá "continuidade" às propostas de políticas apresentadas em anteriores orçamentos.



Perante os socialistas, Costa parafraseou a gíria do futebol, defendendo que "como em equipa que ganha não se mexe, em políticas que ganham também não se mexe". Desta forma, o líder do executivo sublinhou a importância de "manter a continuidade e o rumo certo", com políticas "ajustadas ao ciclo que estamos a viver".



OE2022: Despesa com desemprego ainda 30% acima do pré-crise Leia Também



"Se compararmos o que aconteceu nesta crise com aquilo que aconteceu na anterior, fica bem patente o que é responder a uma crise com austeridade e responder a uma crise com solidariedade", defendeu António Costa.





(em atualização)