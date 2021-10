iria aprovar ou viabilizar um Orçamento do Estado na generalidade se não estiver cumprida esta medida", atirando para o Governo a pressão de aprovar a legislação nas semanas que antecedem a votação na generalidade, marcada para o dia 27 de outubro.





O Governo fechou mais um compromisso que permite abrir caminho à viabilização do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) por parte do PAN, proibindo a entrada de menores de 16 anos nas touradas."O Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que altera a classificação etária para assistir a espetáculos tauromáquicos, fixando-a nos maiores de 16 anos, à semelhança do que acontece para o acesso e exercício das atividades de artista tauromáquico e de auxiliar de espetáculo tauromáquico", lê-se no comunicado divulgado esta quinta-feira pelo Governo.O Executivo justifica esta medida "na sequência do relatório do Comité dos Direitos da Criança das Nações Unidas de 27 de setembro de 2019, que defende o aumento da idade mínima para assistir a espetáculos tauromáquicos em Portugal", não referindo que se trata de uma das propostas negociadas com o PAN e inscritas no OE para este ano.Em entrevista ao Negócios, na semana passada, a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, indicou que "jamaisPara viabilizar a proposta de lei, o PS - com 108 deputados - precisa de mais oito votos a favor e, pelo menos, 15 abstenções e o PAN pode ser decisivo.Notícia atualizada às 13h28 com mais informação